Росія відправила на Донбас 45-й "гумконвой"

45-й так званий «гуманітарний конвой» із Росії в’їжджає сьогодні на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

Російська сторона стверджує, що понад 100 автомобілів везуть для Донецької та Луганської областей «понад 1100 тонн гуманітарних вантажів».

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«Основна маса вантажу – це харчі», – запевняють російські рятувальники.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги».

Останній до сьогодні «гумконвой» в’їхав на територію України 12 листопада.