Оголошення АТО проти учасників Майдану готувалося з січня - ГПУ

Про це в ході брифінгу заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає "112 Україна".

"Саме 18 лютого було сплановано здійснити силовий розгін протесту - мирного наступу на ВР, і вже із застосуванням вогнепальної зброї, і тим самим спровокувати градус протистояння між правоохоронцями і протестувальникам, щоб нібито створити підстави для проведення АТО. Яка, як встановлено слідством, опрацьовувалася готувалася ще починаючи з січня місяця", - заявив Горбатюк.

Читайте такожПорошенко запропонував Кабміну створити меморіал героїв Небесної сотні і музей Революції гідності

"По цьому епізоду (розгін вуличного походу 18 лютого - УНІАН) повідомлення про підозру Януковичу, Захарченко, його заступнику Ратушняку, колишньому командувачу внутрішніх військ Шуляку, керівництву Київської міліції, зокрема, виконуючому обов'язки начальника та його заступника Федчуку. Також притягнуто до кримінальної відповідальності 4 працівники та керівники територіальних підрозділів "Беркуту", двоє з яких, в даний час знаходяться під вартою. Щодо 3х чоловік, у тому числі командира оперативної роти "Беркута", обвинувальний акт направлено до суду", - заявив представник ГПУ.

За його словами, був створений штаб АТО, куди входили представники МВС, СБУ, правоохоронці і чиновиники.

Читайте також"Закони 16 січня" призвели до перших смертей на Майдані - ГПУ

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке повинно бути підписано на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.