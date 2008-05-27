Антиглобалісти відкидають насильство, але...

Представники українського соціального руху виступають проти екстремізму та насильства, водночас визнаючи необхідність і дієвість вжиття адекватних жорстких заходів при відстоюванні своїх принципів.

На цьому наголосив один із активістів українського соціального руху Василь ТЕРЕЩУК на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, масштаби негативних наслідків, що мають місце при виступах антиглобалістів, є мізерними, у порівнянні з діяльністю тих, проти кого спрямована боротьба світового соціального руху загалом і українського зокрема.

“Певна доля екстремізму у молодих людей, що беруть участь у соціальних форумах, породжується безвихідністю. Це характерно ілюструється на прикладі української молоді, коли низький рівень соціального захисту призводить до неможливості отримати вищу освіту – як наслідок, – влаштуватися на гідну роботу, придбати житло, а відтак – створити сім’ю та реалізувати себе у житті”, - пояснив В.ТЕРЕЩУК.