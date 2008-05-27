Станцію метро «Червоний Хутір» залило водою (фото)

Калюжі і ганчірки стали частиною інтер`єру нової станції. На другий день після відкриття стіни залило водою.

«Скупий платить двічі» - це прислів`я можна застосувати до відкриття нової станції метро «Червоний Хутір» у Києві. Про це пише "Комсомольская правда в Украине".

Вже ні для кого не секрет, що за день до відкриття вона була готова відсотків на 85. Але майбутні вибори і можливість в черговий раз пропіаріти місцеву владу примусили будівників працювати цілодобово. Адже робота в такому темпі часто не буває якісною. У результаті вже на другий день після відкриття станції мармурову підлогу платформ «прикрасили» відра і ганчірки.

- Доводиться постійно прибирати воду, - скаржиться персонал. - Але вона все прибуває і прибуває. Де вона тут узялася, ми не знаємо.

Розповідь тут же підхопив старший по зміні.

- Це ніяка не вода, простий концентрат повітря - пояснює науковими термінами чоловік. - Станція нова, бетон ще холодний. На вулиці плюс 13, а тут під землею всі 24. Ось він і збирається на стінах. Виходить щось схоже на холодильник.

Поки начальник намагався пояснити суть проблеми, хлопці відкрутили один з плінтусів. Тут же струмком хлинув «концентрат». Зразу ж вийшло піввідра.

А ось начальник станції «Червоний Хутір» винаходити велосипед не став, розказавши, що всьому виною дощі.

- Учора увечері пройшов сильний дощ, - говорить Людмила Василівна, начальник станції «Червоний Хутір». - Вода знаходить будь-які щілини. Ось і результат. Але можете не хвилюватися, для пасажирів ніяких незручностей немає. Станція і далі працюватиме в звичному режимі.

Не зважаючм на активність ремонтної бригади, щось підказує, що в Києві з`явилася ще одна станція, яка вічно плаче. Характерно, що на цій гілці подібне - не рідкість. "КП в Україні" пропонує пригадати хоча б станції «Золоті ворота», «Лук`янівську», «Видубичі» з вічно мокрими ганчірками на пероні…