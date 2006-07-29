Версія самогубства Кравченка виключена

Колишній міністр охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК виключає, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко застрелив сам себе.

Про це М.ПОЛІЩУК, який понад десять років був консультантом обласної, міської, а потім республіканської судово-медичних експертиз із черепно-мозкових травм, травм центральної нервової системи, у тому числі з вогнепальних поранень, заявив в інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня".

За його словами, "за характером поранень, зафіксованих у документах, можна однозначно стверджувати, що це насильницька смерть, дані пошкодження не могли бути нанесені рукою цієї ж людини. Можливість того, що це міг бути самостріл, має бути виключена".

“На трупі зафіксовано два вогнепальних поранення (передня поверхня шиї і права скроня). Перше – небезпечне для життя і могло призвести до смерті в результаті крововтрати без своєчасного надання медичної допомоги. Перше вогнепальне поранення виконане впритул зі зброї, притуленої до тіла. Напрямок поранення нехарактерний для поранення, заподіяного людиною самій собі, оскільки воно йде знизу вгору і зсередини зовні. Вкрай складно припустити, що людина може поранити себе саме в такий спосіб — це надто незручно. У результаті цього вогнепального поранення він одержав множинні переломи нижньої щелепи, перелом семи зубів (травматична ампутація), перелом верхньої щелепи, хрящів носа та ушкодження язика”, - розповів М.ПОЛІЩУК і додав: “Таким чином, він не міг не знепритомніти в результаті такої травми”.

При цьому екс-міністр наголосив, що “утримати зброю в руці після такої травми людина не в змозі”. Про другий постріл, він розповів, що він був здійснений упритул, "але не залишив штанг-відбитка - контактного удару".

"Для самострілів же характерна його наявність. Тим більше, з огляду на попереднє поранення, у випадку, якби він стріляв у себе сам, він мав би притиснути дуло до скроні", - додав він.

"Я стверджую, що через кілька секунд після першого поранення ця людина не здатна була здійснювати цілеспрямовані точні дії. Це виключено", - підкреслив Поліщук.

Він також спростував інформацію про те, що між двома пострілами була тривала перерва: "Не могло пройти не те що десяти хвилин, але навіть двох".

Він пояснив це тим, що при подібному пораненні за кілька хвилин Кравченко мав зробити хоч кілька вдихів. Однак у легенях Ю.КРАВЧЕНКА крові не було.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим із вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.