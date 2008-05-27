В Україні стали варити більше пива

В Україні в січні-квітні цього року виробництво пива зросло на 19,2% - до 96,9 млн. дал.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

За словами Г.КОРЕНЬКОВОЇ, ринок пива в Україні за минулі 4 місяці зріс на 19,7% - до 85 млн. дал. Експорт пива зріс на 17,8% - до 11,3 млн. так, імпорт пива зиріс майже в 2,2 раза - до 600 тис. дал.

За інформацією Г.КОРЕНЬКОВОЇ, за підсумками поточного року виробництво пива прогнозується в обсягу 360 млн. дал, а ринок пива в Україні становитиме 320-330 млн. дал, «якщо не буде несподіванок з боку податкової політики».

Довідка УНІАН. Підприємства України в 2007 році збільшили виробництво пива на 18% порівняно з 2006 роком - до 316 млн. дал.