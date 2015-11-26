ФСБ Росії викликала на допит в окупованому Криму дружину Джемілєва

Про це вона повідомила у коментарі «Крим.Реалії».

"Повістку прислали щодо опор, повалених на Херсонщині. Я подзвонила (в управління ФСБ), запитала, сказали, що проти Джемілєва справу порушили, що він сприяє теракту, а я як дружина його повинна свідчити про цей теракт. Я сказала, що я точно не брала участь у цій справі. Зараз адвокат готує лист, що я відмовляюся давати свідчення як родичка", – сказала Джемілєва.

За її словами, вона мала з’явитися на допит до Сімферополя 25 листопада.

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Лідери кримських татар, у тому числі Джемілєв, ініціювали блокаду Криму, яка триває з 20 вересня.

20 листопада на території Херсонської області в результаті вибуху, ймовірно, протитанкових мін, були зруйновані дві залізобетонні опори та пошкоджені ще дві опори високовольтних ліній електропередач, по яких іде електропостачання до Криму.

Підприємство «Укренерго» повідомило про критичний характер пошкоджень опор ЛЕП і можливе відімкнення від електрики Криму, частини Херсонської та Миколаївської областей.

У Криму 22 листопада в 00.25 сталося відімкнення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України.