Джемілєв: Поки немає планів подавати електрику до Криму
Народний депутат України Мустафа Джемілєв заявляє, що учасники енергоблокади Криму поки не вважають за потрібне відновлювати постачання електроенергії до півострова.
Про це він сказавши у коментарі Крим.Реалії.
«Поки конкретних планів немає. Я думаю, мені треба буде переговорити з президентом, якщо вийде, тому що він увесь час дуже зайнятий», – сказав Джемілєв.
Він додав, що на цей момент тривають ремонтні роботи на одній із ліній, по якій постачається електроенергія до Криму.
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Як стверджує Джемілєв, кримські татари вважають, що енергетична блокада має продовжуватись.
Як повідомлялося, в Криму 22 листопада через пошкодження опор ЛЕП в Херсонській області в 00:25 відбулося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. Увечері 24 листопада в «Укренерго» повідомили, що ремонтні бригади відремонтували опору однієї з пошкоджених ліній електропередач у Херсонській області – «Каховка-Титан».
Півострів зараз забезпечується електроенергією, виробленою джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії після анексії півострова 2014 року. Однак цих потужностей не вистачає.