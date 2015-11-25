Джемілєв: Поки немає планів подавати електрику до Криму

Про це він сказавши у коментарі Крим.Реалії.

«Поки конкретних планів немає. Я думаю, мені треба буде переговорити з президентом, якщо вийде, тому що він увесь час дуже зайнятий», – сказав Джемілєв.

Він додав, що на цей момент тривають ремонтні роботи на одній із ліній, по якій постачається електроенергія до Криму.

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Як стверджує Джемілєв, кримські татари вважають, що енергетична блокада має продовжуватись.

Як повідомлялося, в Криму 22 листопада через пошкодження опор ЛЕП в Херсонській області в 00:25 відбулося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. Увечері 24 листопада в «Укренерго» повідомили, що ремонтні бригади відремонтували опору однієї з пошкоджених ліній електропередач у Херсонській області – «Каховка-Титан».

Півострів зараз забезпечується електроенергією, виробленою джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії після анексії півострова 2014 року. Однак цих потужностей не вистачає.