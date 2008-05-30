Пол Маккартні з'явився на публіці з новою подружкою (фото)

На церемонії присудження звання почесного доктора музики Йельского університету Пол Маккартні вперше публічно з`явився з своєю новою подругою, 47-річною американкою Ненсі Шевелл (Nancy Shevell), повідомляє британська газета The Daily Mail. Це відбулося всього через два тижні після того, як завершився шлюборозлучний процес екс-бітла з Гізер Міллс.

За рішенням суду колишній дружині Маккартні відійшло 25 мільйонів фунтів стерлінгів із загального статку, розмір якого оцінюється майже в півмільярда фунтів стерлінгів або мільярд доларів.

Нову обраницю сера Пола навряд чи мучать матеріальні питання. Вона походить з багатої американської сім`ї і є віце-президентом транспортної компанії вартістю в півмільярда доларів, відзначає Лента.ру.

Як пише видання, Шевелл і її чоловік Брюс Блейкман, з яким вони офіційно проживають окремо, познайомилися з Маккартні на початку 1990-х років, коли ще була жива його дружина Лінда. Вона померла від раку в 1998 році. Ненсі Шевелл також перенесла цю важку хворобу і тепер займається збором коштів на доброчинність.

Маккартні і Шевелл вперше помітили разом у листопаді 2007 року, а в квітні 2008 року вони знову ж таки разом відпочивали на одному з карибських курортів. Видання вважає, що цього разу Маккартні має серйозні види, раз узяв Шевілл на офіційну церемонію, хоча раніше повідомлялося і про інші його романи, наприклад, з американською актрисою Розанною Аркетт (Rosanna Arquette) і наїзницею Танею Ларріган (Tanya Larrigan).