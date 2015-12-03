Російський ГРУшник Єрофєєв заявляє, що вперше бачить вилучену в нього "буквально з рук" зброю
Російський спецпризначенець Євген Єрофєєв заявляє, що вилучена в нього бойова зброя йому не належить і він її вперше бачить.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Голосіївського райсуду Києва в ході дослідження матеріальних доказів, наданих стороною обвинувачення.
За словами Єрофєєва, гвинтівка “Вінторез” (безшумна снайперська гвинтівка для підрозділів спецпризначення), вилучена в нього безпосередньо після бойового зіткнення з українськими військовослужбовцями, йому не належить.
Прокурори надали для огляду сторонами судового процесу гвинтівку “Вінторез”, а також кулі та гільзи від неї.
Читайте такожСуд у справі російських ГРУшників почав досліджувати матеріальні докази
При цьому Єрофєєв заявив, що цю гвинтівку вперше бачить.
Натомість, прокурор заявив, що зброя була вилучена в ході бойового зіткнення «буквально з рук».
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова.
Читайте такожГПУ хоче допитати родичів Єрофєєва і Александрова: подала у Росію запит
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів.
Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.