Вищий спецсуд 15 жовтня визначить підсудність справи ГРУшников Єрофєєва і Александрова

Про це повідомляє прес-служба суду.

Нагадаємо, 29 вересня Голосіївський райсуд Києва прийняв рішення про передачу справи російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва до Вищого спеціалізованого суду для визначення підсудності кримінального провадження.

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Довідка УНІАН.

16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.

Він відзначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.

29 вересня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу справи за обвинуваченням двох російських спецназівців Александрова та Єрофєєва до Апеляційного суду Києва з подальшою передачею у Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних та цивільних справ України для визначення підсудності кримінального провадження.

Також суд ухвалив рішення за відсутності інших клопотань запобіжний захід Єрофєєву та Александрову залишити без змін - тримання під вартою до 21 листопада.