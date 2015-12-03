У 2016 році розпочнеться реформа пенітенціарної служби - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Києві.

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"2016 рік стане роком початку реформи пенітенціарної служби", - сказав Петренко.

За словами міністра, наступного року необхідно зробити перші кроки в цьому напрямку.