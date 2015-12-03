У 2016 році розпочнеться реформа пенітенціарної служби - Петренко
16:04, 03 грудня 2015Суспільство
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Міністр юстиції України Павло Петренко серед головних завдань Мін'юсту на 2016 рік назвав початок реформування системи виконання покарань.
Мін'юст заявляє про початок в наступному році реформи пенітенціарної служби / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Києві.
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"2016 рік стане роком початку реформи пенітенціарної служби", - сказав Петренко.
За словами міністра, наступного року необхідно зробити перші кроки в цьому напрямку.
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