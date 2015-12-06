Падіння рекламного щита в Черкасах: вісім постраждалих, серед них - двоє дітей

Як повідомили кореспонденту УНІАН у третій черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги, до лікарні карети швидкої привезли вісім постраждалих внаслідок падіння рекламного щита.

Зазначається, що після надання першої допомоги, один із постраждалих сам пішов додому. У двох постраждалих дітей забій м’яких тканин, їх відправлено на обстеження та лікування до обласної дитячої лікарні.

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Двох постраждалих дорослих госпіталізовано з переломом гомілок до травматологічного відділення, ще двох – до обласного відділення нейрохірургії, одна жінка отримала забій грудної клітки. Серед усіх госпіталізованих тяжких постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах близько 10.30 у центрі міста на перехресті вулиць Смілянської та Гоголя біля центрального ринку просто на людей упав великий рекламний щит-призматрон. За попередніми даними, причиною його падіння стала втома металу та сильний порив вітру.