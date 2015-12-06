У Черкасах на людей обвалився рекламний щит: семеро травмованих, двоє - у важкому стані

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, 6 грудня близько 10.30 у центрі міста на перехресті вулиць Смілянської та Гоголя біля центрального ринку просто на людей упав великий рекламний щит-призматрон.

Читайте такожНа полігоні в Івано-Франківську обвалився балкон: один солдат загинув, четверо поранені

Із семи доставлених до лікарні постраждалих, за попередніми даними, двоє перебувають у важкому стані. Серед постраждалих є діти та літні люди.

Рятувальні підрозділи разом із поліцією та швидкою допомогою були на місці падіння рекламної конструкції вже через кілька хвилин, намагаючись допомогти постраждалим.

Наразі на місці падіння працюють підрозділи рятувальників та поліції.