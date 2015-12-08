СБУ затримала у Слов'янську пропагандиста-інформатора бойовиків (відео)

Як йдеться у повідомленні спецслужби, на початку травня минулого року зловмисник приєднався до низки сепаратистських спільнот "в одній із соціальних мереж російського походження". Згодом на нього вийшли представники бойовиків. За їх завданням він поширював агітки та ролики терористичної організації "ДНР".

"Для фінансової підтримки терористів сепаратист розмістив на своїй сторінці в соцмережі реквізити рахунків сепаратистського телеканалу "Новороссия ТВ" та терористичного "благодійного" фонду імені Катерини Губаревої", - зазначає СБУ.

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Крім цього поплічник бойовиків передавав їм інформацію про дислокацію, пересування, чисельність та озброєння підрозділів сил антитерористичної операції.

Тривають оперативно-слідчі дії.