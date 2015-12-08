Українські ВМС разом з кораблями флотів Румунії, США і Туреччини провели спільні тренування

Допоміжне судно Військово-Морських сил Збройних сил України «Балта» у західній частині Чорного моря провело спільні тренування типу PASSEX з надводними кораблями флотів Румунії, США і Туреччини.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, сьогодні, 8 грудня, корабель повернувся до місця постійного базування.

За інформацією командира бригади надводних кораблів капітана 2 рангу Дмитра Глухова, мета заходів полягала у відпрацюванні взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань відповідно до стандартів НАТО, а також у підвищенні рівня взаємосумісності. «Балта» у складі з’єднання здійснила плавання в ордерах, провела навчання з тактичного маневрування, зі зв’язку, з висвітлення торгівельного судноплавства, з протиповітряної оборони, перехоплення та догляду судна-порушника та передачі вантажів на ходу.

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Як зазначили у прес-центрі, поточному року українські кораблі вже кілька разів залучалися до тренувань типу PASSEX. У командуванні ВМС ЗС України вважають, що постійна участь сил флоту у спільних тренуваннях типу PASSEX є ще одним свідченням системної співпраці вітчизняних ВМС з флотами країн-партнерів. Крім того, PASSEX сприяє як досягненню взаємосумісності, подальшому опануванню стандартів НАТО, так і в цілому поглибленню співпраці і посиленню чорноморської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» у західній частині Чорного моря провів спільні навчання типу PASSEX з кораблями флотів Болгарії, Румунії, США і Туреччини.