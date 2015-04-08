Тренування військової бригади Польщі, України та Литви стартують найближчим часом - президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

«Коли ми разом, Україна і Польща, я впевнений є непереможними. Усвідомлення цього призвело до створення спільної українсько-польсько-литовської бригади, яка вже незабаром розпочне тренування", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Угода між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини була підписана у Варшаві 19 вересня 2014 року та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2015 року.

Читайте такожЛитва ратифікувала створення литовсько-польсько-української військової бригади

Угода передбачає створення спільної українсько-польско-литовської військової частини бригадного рівня та визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок прийняття рішення, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи, пов’язані з діяльністю бригади.

"Бригада створюється з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України. Угода залишається відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням сторін", - йдеться у повідомленні.