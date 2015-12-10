Вбитий під час спецоперації "Альфи" в Києві виявився ватажком диверсантів

Як повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу, у четвер вранці затримали ще одного підозрюваного у причетності до підготовки диверсій і терактів, пише Українська правда.

"Вночі проводилася операція, сьогодні зранку затримано ще одну особу", -заявив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 грудня у Києві та Харкові затримали 6 членів диверсійної групи. Один із диверсантів чинив спротив – і його "знешкодили". Троє з затриманих є громадянами Російської Федерації.

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"Було знищено саме керівника диверсійної групи", - сказав Ткачук.

"У тому помешканні, де проводилися слідчі дії, виявлено 8 саморобних вибухових пристрої, які були начинені засобами ураження – важкими металевими елементами. Якби ці пристрої були застосовані десь у мирних містах, то навряд чи вдалося б уникнути жертв серед мирного населення", - заявив він.

Нагадаємо, пізно увечері 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації, в якій загинув боєць "Альфи", припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу "Альфа" і був знешкоджений. Серед затриманих було 3 громадянина Росії.