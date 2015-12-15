В Одесі на хабарі 50 тисяч доларів від священика затримано двох СБУшників

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, при отриманні хабара близько 50 тисяч доларів затримано офіцерів одного з відділів регіонального управління СБУ.

Операцію по затриманню співробітників підрозділу, що займається питаннями захисту національної державності (департамент «Т»), проводили співробітники військової прокуратури та внутрішньої безпеки СБУ.

Читайте такожЗаступник голови Держслужби експортного контролю попався на хабарі $250 тисяч

Зі слів джерела, підозрювані вимагали хабара у місцевого священика, який займає керівну посаду в місцевому монастирі, за «невтручання у питання», пов'язане з незаконним користуванням землею, що належить Міністерству оборони.

Офіційно цю інформацію поки не коментують ані в СБУ, ані в прокуратурі.

Читайте такожДіючого та колишнього київських прокурорів затримали на хабарі 150 тисяч доларів