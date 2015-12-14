Матіос у цифрах розповів про ефективність роботи військової прокуратури

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За даними заступника генпрокурора, всі слідчі органів прокуратури (703 особи) розслідували протягом року 39 414 кримінальних проваджень, з них слідчі військової прокуратури (127 осіб) розслідували 21 796 проваджень (це 55% всіх розслідувань).

Всіма слідчими прокуратури прийнято процесуальних рішень (спрямовано до суду, зупинено внаслідок розшуку, звільнено від відповідальності, закрито) у 26 040 провадженнях. З них слідчими військової прокуратури такі рішення прийнято у 16 892 провадженнях (64%).

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До суду всіма прокурорами передано обвинувальні акти і клопотання про звільнення від відповідальності у 4 555 провадженнях, з них слідчими військової прокуратури - у 3 462 провадженнях, що становить 76% від всієї кількості.

Натомість до суду слідчими військової прокуратури направлено 115 обвинувальних актів у справах про корупцію, що становить лише 20% від всієї кількості таких справ (575).

За даними Матіоса, у 2015 році у 5 разів збільшилася кількість розслідуваних військовою прокуратурою злочинів (з 4 373 минулого року до 21 796).

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Крім того, протягом 2015 року у 3,8 рази збільшилася кількість переданих військовою прокуратурою до суду обвинувальних актів (з 892 у 2014 році до 3 462 протягом 11 місяців 2015 року).

"І маленьке (для словесних непрацюючих "експертів") уточнення - протягом цього року одним слідчим військової прокуратури в місяць практично розслідувано 17 кримінальних проваджень (проти 3 проваджень цивільних прокурорських слідчих)", - підкреслив головний військовий прокурор.