Бойовики перешкоджають пересуванню спостерігачів, вимагаючи дозволу від своїх ватажків - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі Александр Хуг.

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«Є ще перешкоди нашому пересуванню. Цього тижня такий випадок відбувся на пункті перетину так званої "ДНР". Вже є така системна практика, коли озброєні члени "ДНР" наполягають на пред’явленні невизначеного дозволу від влади "ДНР". У нас завжди були проблеми при перетині, але було достатньо подзвонити керівництву для того, щоб вирішити ситуацію. Цього тижня всі спроби поговорити з такими людьми були неможливими», - сказав Хуг.

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За його словами, ватажки "ДНР" мають припинити таку практику. «Якщо цього не станеться, СММ не зможе спостерігати перемир’я і відведення озброєння від лінії контакту, не кажучи вже про те, що виконання зобов’язань за мандатом будуть під загрозою», - додав Хуг.