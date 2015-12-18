Відсьогодні СБУ і ДПС продовжили термін дії перепусток через лінію зіткнення
12:35, 18 грудня 2015Суспільство
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Служба безпеки України та Державна прикордонна служба продовжили термін дії дозволів на перетин лінії зіткнення, який спливав 31 грудня цього року.
Відсьогодні СБУ і ДПС продовжили термін дії перепусток / dpsu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, всього продовжено та перезавантажено до системи "Гарт" – 286 тисяч 832 дозволів.
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Під час опрацювання було виявлено 1 тисячу 560 дублікатів, 72 – потребують додаткової обробки, зазначається у повідомленні.
"Відсьогодні усі громадяни, які вже мають дозволи та не порушували порядок в’їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, перетинатимуть лінію зіткнення без додаткового переоформлення та подачі заявок протягом наступного року", - наголосили в СБУ.
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