Відсьогодні СБУ і ДПС продовжили термін дії перепусток через лінію зіткнення

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, всього продовжено та перезавантажено до системи "Гарт" – 286 тисяч 832 дозволів.

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Під час опрацювання було виявлено 1 тисячу 560 дублікатів, 72 – потребують додаткової обробки, зазначається у повідомленні.

"Відсьогодні усі громадяни, які вже мають дозволи та не порушували порядок в’їзду на неконтрольовану територію і виїзду з неї, перетинатимуть лінію зіткнення без додаткового переоформлення та подачі заявок протягом наступного року", - наголосили в СБУ.

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