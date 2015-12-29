Порошенко про очищення СБУ: "Даху" не буде ні в кого
Президент Петро Порошенко анонсував продовження очищення Служби безпеки України від корупціонерів, заявивши, що «даху» або «парасольки» ні в кого не буде.
Про це глава держави сказав на засіданні підсумкової колегії СБУ.
«Зазначивши, що факти корупції мали місце і в самій Службі безпеки України, глава держави підкреслив безпрецедентні і рішучі кроки керівництва Служби у напрямку очищення рядів спецслужби від цих проблем», - зазначають у прес-службі президента.
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«Даху» або «парасольки» ні у кого не буде, і вище політичне керівництво країни продемонструвало і буде демонструвати політичну волю», - цитує президента його прес-служба.
Також президент підкреслив важливість посилення протидії «тінізації» та монополізації економіки України та її деолігархізації, закликав направити зусилля на протидію організованим злочинним угрупованням, вжити заходів щодо недопущення поширення в країні нелегальної зброї.