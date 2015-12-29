Керченська переправа може зупинитися до Нового року через негоду

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на ТОВ «Морська дирекція».

«З 29 грудня 2015 року з 1 січня 2016 року прогнозується погіршення погоди, можлива зупинка Керченської поромної переправи», – повідомляє прес-служба відомства.

У «Морській дирекції» підкреслюють, що на Керченській поромній переправі посилено заходи з огляду пасажирів і автотранспорту та просять «поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов'язаних із забезпеченням безпеки».

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Поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Росією Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.