Керченська переправа може зупинитися до Нового року через негоду
00:12, 29 грудня 2015Суспільство
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Керченська поромна переправа в окупованому Росією Криму може зупинитися у зв'язку з негодою, яка прогнозується з 29 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року.
Керченська переправа може зупинитися до Нового року / krymr.com
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на ТОВ «Морська дирекція».
«З 29 грудня 2015 року з 1 січня 2016 року прогнозується погіршення погоди, можлива зупинка Керченської поромної переправи», – повідомляє прес-служба відомства.
У «Морській дирекції» підкреслюють, що на Керченській поромній переправі посилено заходи з огляду пасажирів і автотранспорту та просять «поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов'язаних із забезпеченням безпеки».
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Поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Росією Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.
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