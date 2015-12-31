У Росії вбили сім'ю біженців з "ДНР" - ЗМІ

У місті Алексін Тульської області РФ виявили тіла трьох осіб, у тому числі двох дітей. Убиті були біженцями з "ДНР". Про це з посиланням на джерело, наближене до правоохоронних органів РФ, повідомляє "ТАСС".

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"Тіла жінки 30 років, а також хлопчика 7 років і однорічної дівчинки з численними колотими ранами виявлені вчора близько 20:00 мск", - сказав співрозмовник видання.

Пізніше був оголошений в розшук чоловік загиблої.

"У скоєнні злочину обґрунтовано підозрюють 33-річного чоловіка загиблої. Співробітники поліції мають дані про особу підозрюваного і вживають заходи для його затримання", - повідомили в прес-службі регіонального УМВС.

За даним фактом СК РФ по Тульській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. п. "а" ч. 2 ст. 105 КК РФ "Вбивство двох і більше осіб, в тому числі малолітньої".