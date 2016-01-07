Під Києвом чоловік вистрілив у голову хлопцю, що розлютив його вибухами петард

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції у Київській області, до чергової частини Броварського відділу поліції від медичного працівника місцевої лікарні надійшло повідомлення, що на приймальний покій доправлено 14-річного жителя села Димитрове з вогнепальним пораненням шиї та нижньої щелепи.

"На місці скоєння правопорушення працівники поліції встановили, що п'ятеро дітей поблизу залізничної колії гралися петардами. Розважаючись, вони кидали їх у металеву трубу, де вогняна забава вибухала з сильним грохотом. Сусід, який мешкав напроти, декілька раз зробив дітворі зауваження, але вони не реагували", - сказано у повідомленні.

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Розлючений чоловік взяв мисливську рушницю і здійснив постріл у бік дітей, після чого одразу пішов до свого помешкання.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Ним виявився 52-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Під час проведення медичного освідування встановлено, що чоловік вживав алкоголь.

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Вилучену мисливську гладкодульну рушницю направлено на проведення відповідних експертиз.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове слідство триває.