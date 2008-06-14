Водолази шукають 12 гірників на шахті ім. Карла Маркса

На єнакіївській шахті ім. Карла Маркса водолази спускаються в зумпф шахтного клітьового (людського) ствола для пошуку 12 гірників, які залишаються під землею в результаті аварії.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, сьогодні станом на 6.00 на шахті вже виконувалися роботи з обстеження водолазами зумпфової частини стовбура, але у зв`язку з поганою видимістю і великою глибиною кліть з постраждалими гірниками поки що не знайшли.

В даний час на шахті тривають відновлювальні роботи – проведено розвідку вентиляційної збійки на горизонті 1000 м, триває відновлення водовідливу на горизонтах 500 м і 750 м.

Відділення рятувальників забезпечують контроль безпечного проведення робіт у стволі; на горизонтах 500 і 750 м, а також на поверхні.