Жванію знову допитали у справі Мартиненка - нардеп
Колишній депутат Давид Жванія був допитаний у рамках справи екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка з постачання уранового концентрату.
Про це повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко, інформує "Українська правда".
За його словами, другий допит Жванії відбувся 15 січня.
"За моєю інформацією, Жванія особисто постраждав через витівки Мартиненка: родина Жванії жила у Швейцарії і житло оплачувалося з рахунку, який потрапив під заморозку в результаті початку кримінальної справи проти Мартиненка в Швейцарії", - додав він.
Читайте такожНардеп розкрив схему незаконних оборудок екс-глави АП Льовочкіна в RosUkrEnergo
Як відомо, 13 січня у НАБУ допитали нардепа Сергія Пашинського і екс-депутата Давида Жванію у справі про рейдерське захоплення "Житомирських ласощів" і у справі бізнес-партнера Жванії та Миколи Мартиненка.
Раніше Микола Мартиненко заявив, що нардеп Сергій Лещенко поширює фейковую інформацію про нібито його переслідування.