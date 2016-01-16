Жванію знову допитали у справі Мартиненка - нардеп

Про це повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко, інформує "Українська правда".

За його словами, другий допит Жванії відбувся 15 січня.

"За моєю інформацією, Жванія особисто постраждав через витівки Мартиненка: родина Жванії жила у Швейцарії і житло оплачувалося з рахунку, який потрапив під заморозку в результаті початку кримінальної справи проти Мартиненка в Швейцарії", - додав він.

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Як відомо, 13 січня у НАБУ допитали нардепа Сергія Пашинського і екс-депутата Давида Жванію у справі про рейдерське захоплення "Житомирських ласощів" і у справі бізнес-партнера Жванії та Миколи Мартиненка.

Раніше Микола Мартиненко заявив, що нардеп Сергій Лещенко поширює фейковую інформацію про нібито його переслідування.