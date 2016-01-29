У Дніпропетровську знесено пам’ятник Григорію Петровському (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором сьогоднішньої події виступив депутат Верховної Ради Андрій Денисенко, який кілька днів тому через соціальну мережу закликав активістів виконати закон України про декомунізацію і знести монумент «катові та ворогу» України.

Водночас лідери фракцій Дніпропетровської міськради напередодні заявили про необхідність ухвалення відповідного рішення міської влади та цивільний демонтаж пам’ятника.

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На площі о 18 годині зібралося кілька сотень активістів та пересічних дніпропетровців. Спочатку більш ніж 12-тонну бронзову постать Петровського підпиляли спеціальним інструментом. Згодом на місце прибув автомобіль з баштовим краном, який надали комунальні служби міста. Через 3 години монумент більшовикові був знесений з постаменту.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську біля центрального вокзалу на привокзальній площі місцеві жителі і активісти намагаються знести пам'ятник Георгію Петровському. Відзначається, що між противниками і прихильниками демонтажу відбулася словесна перепалка, а на привокзальну площу приїхав український музичний етно-рок гурт "Вертеп".