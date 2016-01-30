Холодницький прокоментував присвоєння йому генеральського звання

За словами посадовця, нічого надзвичайного не сталося, йдеться в сюжеті ТСН.

Холодницький запевнив, що нового мундира не шитиме, бо за два місяці прокурорська форма скасовується. А на виконання службових обов'язків регалія якщо і вплине, то лише позитивно.

"Дехто вважає, що це нагорода. А це знаки, які присвоюють відповідно до посади. Я це розцінюю, як вияв довіри – і суспільства взагалі, і президента, обраного більшістю населення. І як стимул для подальшої роботи. Активної роботи. Я це так розцінюю, не більше", - заявив антикорупційний прокурор.

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Також Холодницький спростував секретність указу про присвоєння службового рангу. "Цей указ не є таємним. Грифу таємності в ньому немає. Не знаю, чому вирішили, що він таємний. Може, тому, що його немає на сайті", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2015 року президент підписав указ №735/2015 про присвоєння звань ряду українських чиновників. Відзначається, що повний список dt.ua отримати не вдалося, оскільки указ президента закритий.

Зокрема, заступнику генпрокурора України – головному військовому прокурору, Анатолію Матіосу було присвоєно звання державного радника юстиції II класу, яке відповідає званню генерал-лейтенанта. А 30-річному заступнику генпрокурора - начальнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому присвоєно звання державного радника юстиції ІІІ класу, яке відповідає званню генерал-майора.