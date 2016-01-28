Порошенко закритим указом присвоїв генеральські звання ряду чиновників - ЗМІ

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на джерела в Адміністрації президента.

Зокрема, заступнику генпрокурора України – головному військовому прокурору, старшому раднику юстиції Анатолію Матіосу було присвоєно звання державного радника юстиції II класу, яке відповідає званню генерал-лейтенанта. Як відомо, Матіос мав звання генерал-майора СБУ.

30-річному заступнику генпрокурора - начальнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, старшому раднику юстиції Назару Холодницькому присвоєно звання державного радника юстиції ІІІ класу, яке відповідає званню генерал-майора.

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36-річному заступнику генпрокурора, старшому раднику юстиції Роману Говді, який також претендував на посаду голови антикорупційної прокуратури і раніше обіймав посаду прокурора Одеської області, присвоєно звання державного радника юстиції ІІІ класу, яка відповідає званню генерал-майора.

Начальнику Служби безпеки президента України Управління державної охорони України Юрію Федорову присвоєно звання генерал-майора. Федоров працював в особистій охороні Порошенка ще під час перебування останнього секретарем РНБО і був його помічником, коли Порошенко був народним депутатом. За даними джерела АП, за останні півтора року по лінії військкомату Федоров вже двічі отримував звання достроково – підполковника та полковника.

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Відомо, що в списку на присвоєння звань є ці чотири чиновника. Відзначається, що повний список ZN.UA отримати не вдалося, оскільки указ президента закритий.

З метою перевірки інформації ZN.UA звернулося до Холодницького та Матіоса. Обидва підтвердили інформацію про присвоєння їм звань, однак, зазначили, що дізналися про це в середині січня. Кожен отримав лише витяг з указу президента №735, а повного списку осіб, які отримали звання, вони не бачили.