П'єр Рішар прокоментував свою відмову виступати в окупованому Криму
Французький актор П'єр Рішар заявив, що засмучений скасуванням своїх виступів в окупованому Криму. Про це він сказав на прес-конференції в Москві.
Про це повідомляє "ТАСС".
"Ця ситуація мене дуже засмутила. Я вважаю себе актором, я приїжджаю в різні країни, щоб радувати і веселити глядача, щоб дарувати йому емоції. Я ніколи не хотів входити в політичні проблеми тієї чи іншої країни", - сказав він.
Він зазначив, що розмови навколо його гастролей у Криму несподівано для нього самого почали приймати політичне забарвлення.
"Тому ми вирішили, що я поки не поїду", - пояснив Рішар.
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Як повідомляв УНІАН, французький актор П'єр Рішар відмовився від поїздки в Крим, де планувалися його виступи з виставою «П'єр Річард III».
Раніше Міністерство культури вимагало від італійського оперного та естрадного співака Алессандро Сафіна скасувати заплановані концерти в окупованих Севастополі та Сімферополі, оскільки інакше він не буде допущений на контрольовану Україною територію для проведення подальших концертів в рамках свого туру.