П'єр Рішар прокоментував свою відмову виступати в окупованому Криму

Про це повідомляє "ТАСС".

"Ця ситуація мене дуже засмутила. Я вважаю себе актором, я приїжджаю в різні країни, щоб радувати і веселити глядача, щоб дарувати йому емоції. Я ніколи не хотів входити в політичні проблеми тієї чи іншої країни", - сказав він.

Він зазначив, що розмови навколо його гастролей у Криму несподівано для нього самого почали приймати політичне забарвлення.

"Тому ми вирішили, що я поки не поїду", - пояснив Рішар.

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