В Україні вже оформили близько 20 тисяч паспортів у вигляді ID-карт

Станом на 8 лютого в Україні оформлено близько 20 тисяч паспортів громадянина України у формі картки.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Зазначається, що близько 8 тисяч вже виготовлено.

В ДМС нагадали, що з 11 січня розпочалося запровадження нових документів – новий паспорт виготовляється у формі картки та містить електронний безконтактний чіп, завдяки якому українці невдовзі отримають доступ до електронних сервісів.

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Нині нові документи оформлюються лише для осіб, які досягли 16-річного віку та отримують паспорт вперше.

Для інших категорій громадян оформлення документа стане можливим після ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом» ( №3224).

Як відомо, він передбачає запровадження ID-карток замість внутрішніх паспортів.