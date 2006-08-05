З`явився Оксфордський довідник для інвесторів в Україні

Провідний аналітик ринків країн, що розвиваються, - компанія Oxford Business Group - вперше видала детальне дослідження, присвячене Україні.

Публікація „Emerging Ukraine 2006” дає потенційним інвесторам в українську економіку вичерпні найсвіжіші дані щодо політичної й економічної ситуації в Україні, передає “Німецька хвиля”.

Дослідження компанії Oxford Business Group, діяльність якої спрямована на сприяння інвестиціям і ринковим перетворенням, демонструє: попри політичну нестабільність, ринкові і політичні перетворення в Україні є незворотними, і вона залишатиметься привабливою для прямих капіталовкладень. Поліпшення ділового клімату й потенційне членство в СОТ також позитивно сприймаються інвесторами.

Публікація містить глибокий аналіз політичних і економічних подій, які вплинули на стан економіки України минулого й нинішнього років, а також погляди на них ключових гравців, включно з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ й фахівцем Міжнародного інституту економіки Андерсом АСЛУНДОМ. Дослідження протягом близько 10 місяців проводила група фахівців Oxford Business Group в Україні.