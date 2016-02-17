Чубаров запевнив, що кримські татари не чинитимуть силового спротиву окупантам півострова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

"Російська Федерація два роки тому спаплюжила міжнародне право, сьогодні вона - країна, що принесла війну в Україну і може стати причиною третьої світової війни, і це визнають лідери провідних країн світу. Але якщо вони думають, що Росію зупинять радикальні виступи кримських татар в окупованому Криму, то цей світ не вартий кращої долі", - заявив Чубаров.

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Він переконаний, що лише посилення міжнародного тиску зупинить Росію: "саме міжнародні інструменти, організації і лідери країн, а не народ, що складає всього 300 тис. людей, мають негайно зупинити Росію. Не варто сподіватися, що хтось у Криму візьме каміння і піде проти озброєних окупантів".

Раніше сьогодні Чубаров порівняв дії російської окупаційної влади з діями націонал-соціалістів у Німеччині щодо євреїв.