Посол ЄС: Внутрішньо переміщені українці мають користуватися тими ж правами, що й інші

Про це він сказав на громадських слуханнях у Верховній Раді щодо прав переселенців, повідомляється у Facebook представництва.

"Ми повинні переконатися, що інтереси всіх громадян України, незалежно від того, де вони живуть або де вони тимчасово розташовані, надійно захищені", - сказав Томбінський.

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Він підкреслив, що внутрішньо переміщені українці, які залишаються в своїй країні, повинні користуватися тими ж правами і привілеями, що й інші громадяни.

"Це громадяни України. Ви можете побудувати сучасне українське суспільство виключно шляхом включення всіх в загальне життя. Для нас в ЄС інтеграція переміщених осіб є одним із пріоритетів нашої допомоги Україні. Тому ми активно і наскільки це можливо працюємо в напрямку подолання наслідків конфлікту", - зазначив посол ЄС.

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