Досі не знайдено 53 особи, які зникли під час подій на Майдані – волонтери
На сьогодні 53 особи, які зникли під час подій на Майдані у 2014 році, досі не знайдено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила координатор громадської організації «Пошукова ініціатива Майдану» Тетяна Слободян.
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«У 2015 році – на початок 2016, загальна кількість тих, хто зник була 60 осіб. З них сімох вдалося знайти цього року. Трьох з них знайшли загиблими, трьох – живими, однин виявився у зоні проведення АТО, де і загинув», - повідомила вона.
Своєю чергою начальник відділу Департаменту карного розшуку МВС України Роман Крилевич наголосив, що інформація про 40 з 53-х осіб є неповною, тому швидко їх розшукати неможливо.
«У зв’язку з тим, що є багато спекуляцій щодо кількості зниклих, ми об’єднали всю інформацію, яка є у волонтерів, депутатів, яка надходила до поліції на всій території України, і провели перевірку. Ми об’єднали всю цю інформацію, і на сьогодні ми не знаємо, де перебуває 53 особи. 40 осіб з цього списку мають неповні анкетні дані, у зв’язку з чим ми не можемо швидко, ефективно здійснити їх пошук. Є просто прізвище і вік особи, скажімо, яка, можливо, була на Майдані і зникла», - повідомив він.