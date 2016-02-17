Під час розгону мітингу під Радою 18 лютого 2014 року загинуло 10 осіб - слідство
Під час розгону правоохоронцями акції протесту біля Верховної Ради 18 лютого 2014 року загинули 10 людей, понад 500 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (UGE) Сергій Горбатюк.
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«План був цього дня (18 лютого 2014 року - УНІАН) завершити свої дії тим, щоб протестні акції були припинені не дивлячись на ті жертви, які можуть настати не тільки навіть серед протестувальників, але й серед правоохоронців», - заявив він.
«Встановлено слідством, що тоді дійсно було жорстоке застосування насильства щодо протестувальників. Якщо брати події в Маріїнському парку, на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку, вулиці Інститутській. Протягом розгону «мирного наступу» (18 лютого 2014 року - УНІАН) загинуло 10 осіб, більше 500 отримали поранення, з них понад 100 отримали тяжкі тілесні ушкодження», - додав Горбатюк.
«При цьому масово застосовувалася вогнепальна зброя із мисливськими набоями. Від цих набоїв загинуло 3 особи і більше 40 отримали вогнепальні поранення», - зазначив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ.