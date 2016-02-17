Під час розгону мітингу під Радою 18 лютого 2014 року загинуло 10 осіб - слідство

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (UGE) Сергій Горбатюк.

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«План був цього дня (18 лютого 2014 року - УНІАН) завершити свої дії тим, щоб протестні акції були припинені не дивлячись на ті жертви, які можуть настати не тільки навіть серед протестувальників, але й серед правоохоронців», - заявив він.

«Встановлено слідством, що тоді дійсно було жорстоке застосування насильства щодо протестувальників. Якщо брати події в Маріїнському парку, на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку, вулиці Інститутській. Протягом розгону «мирного наступу» (18 лютого 2014 року - УНІАН) загинуло 10 осіб, більше 500 отримали поранення, з них понад 100 отримали тяжкі тілесні ушкодження», - додав Горбатюк.

«При цьому масово застосовувалася вогнепальна зброя із мисливськими набоями. Від цих набоїв загинуло 3 особи і більше 40 отримали вогнепальні поранення», - зазначив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ.