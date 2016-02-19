Нацполіція готова працевлаштувати 2,5 тисячі демобілізованих учасників АТО

Про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції України Сергій Будник.

Він уточнив, що пропонуються як поліцейські посади, так і цивільні вакансії.

За його словами, на сьогоднішній день в підрозділах поліції охорони є вакантні посади як поліцейських, поліцейських-водіїв, керівників середньої ланки, так і є вільнонаймані цивільні посади, на які можуть бути залучені до роботи учасники АТО.

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«Це посади, пов’язані з фаховим напрямком – юридичний, економічний, фінансовий, тобто це є програмісти, інженери і т.п. І ми сьогодні готові запропонувати ці вакансії. Ми маємо надію, що з часом ми увіллємо до наших лав учасників АТО. Для нас це важливо, тому що ми не тільки вирішуємо соціальну проблему, ми при цьому ще комплектуємося патріотично налаштованими, фізично підготовленими, психологічно міцними працівниками», - сказав Будник.

Він додав, що робота в поліції охорони є цікавою, динамічною, особливо зважаючи, що зараз триває процес реформування Нацполіції і відбуватиметься її подальший розвиток.

Зарплата, як зауважив Будник, пропонуватиметься спочатку від 4,5 тис. до 6,5 тис. грн в залежності від посади та вислуги років.

«Але в нас стоїть завдання - до кінця року вийти на те, щоб мінімальна зарплата в нас була 6 тис. грн», - наголосив він.

Будник зазначив, що працевлаштування також пропонується і для бійців АТО, які були поранені та мають інвалідність. За його словами, для цих бійців зараз визначається точний перелік посад, на які вони можуть бути прийняті на роботу. Він прогнозує, що 5-7% від всієї кількості вакансій в поліції охорони зможуть обійняти учасники АТО з різними фізичними вадами.

Начальник Департаменту поліції охорони підкреслив, що проект реалізується в усіх регіонах України.

За його інформацією, допомогу з питання працевлаштування в поліцію охорони надаватимуть також в Центрах допомоги учасникам АТО, які нині діють в усіх обласних держадміністраціях. Ці центри матимуть у своєму розпорядженні всю інформацію про відповідні вакантні посади конкретно в області, оскільки безпосередньо співпрацюють з Департаментом.

Також він поінформував, що поліція охорони має два професійно-технічні училища в Вінниці та Рівному, де буде здійснюватися підготовка чи перепідготовка учасників АТО на професії охоронної сфери, щоб вони могли працювати в системі.

У свою чергу начальник Управління у справах учасників АТО МВС України Василь Мельник, який брав участь в антитерористичній операції, повідомив, що йому надійшла пропозиція щодо роботи в структурі під час реабілітації після поранення. За його даними, наразі в структурі міністерства вже працюють 50 інвалідів-бійців АТО. Він сподівається, що найближчим часом кількість зросте завдяки нинішньому спільному проекту з працевлаштування, який почали реалізувати силові структури та центри з допомоги учасникам АТО.

Мельник додав, що учасники АТО за консультаціями з питань працевлаштування також можуть телефонувати на телефон довіри Нацполіції (044) 256-17-20.