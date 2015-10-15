Яценюк виступає за створення посади уповноваженого або віце-прем'єра з питань психологічної реабілітації бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з керівним складом Національної гвардії України.

“Я би дуже хотів, щоб війна закінчилась завтра, або навіть сьогодні. Але ворог не думає зупиняти війну і запалює нові гарячі точки... Наші вояки, які повертаються з війни, мають відчувати, що їх розуміють і вони потрібні. А для цього необхідна психологічна реабілітація”, - сказав він.

Читайте такожУ Краматорську відкрився Центр допомоги і підтримки учасників АТО

За його словами, формально на сьогодні за психологічну реабілітацію відповідають “всі і ніхто - і Міністерстві оборони свої психологи, в МВС - свої, в Міністерстві охорони здоров'я - свої і таке інше”.

“Це серйозні речі, коли в країні десятки або сотні тисяч учасників бойових дій, треба визначитись, щоб в Кабінеті міністрів була людина, яка б відповідала за координацію психологічної реабілітації демобілізованих. Краще було б, якби це буле людина, яка пройшла війну, має велику повагу у військах. Це може бути урядовий уповноважений або, якщо треба, зробимо його віце-прем'єр-міністром”, - зазначив Яценюк, зауваживши, що ще навесні урядом було виділено майже 50 млн грн на психологічну реабілітацію, і ці гроші треба витратити як на реабілітацію військовослужбовців, так і на зарплату фахівцям.

Читайте такожЯценюк не виключає, що з наступного року Україна налагодить випуск боєприпасів для стрілецької зброї

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо психологічної реабілітації військовослужбовців після виконання завдань у бойових умовах) (№2686).

Законопроектом встановлюється, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них.