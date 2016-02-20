Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно майданівцю Орленку (фото)

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, нагороду з рук глави держави отримала вдова загиблого активіста Галина Орленко під час зустрічі президента з родинами Героїв Небесної Сотні.

«Віктор Орленко отримав вогнепальне поранення у голову 18 лютого 2014 року біля Будинку профспілок і більше року перебував у тяжкому стані в лікарні. 3 червня 2015 року 54-річний майданівець помер», - йдеться у повідомленні.

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«Сьогодні хотів би повернути борг ще одному Герою Небесної Сотні Віктору Орленку», - сказав президент, передаючи державну відзнаку. Високе звання присвоєне Герою за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання засад демократії та прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу під час Революції Гідності.