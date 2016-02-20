Активісти перекрили Майдан портретами Небесної Сотні (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися, вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні у центрі столиці, на проїжджій частині Хрещатика розставили інформаційні банери з фотографіями загиблих учасників Революції Гідності і вигукують гасло "Банду геть!".

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Біля стели Незалежності виступають активісти. Люди читають вірші політичного змісту і про героїв Майдану.

Водночас люди продовжують прибувати на Алею Героїв Небесної Сотні для покладання квітів.

"Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо намети і барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності і будемо доводити її до кінця!" - написав на своїй сторінці в Facebook активіст Ігор Громов.

Також він закликає нести дрова, продукти і гроші.