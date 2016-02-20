Активісти перекрили Майдан портретами Небесної Сотні (фоторепортаж)
У Києві з обох сторін Майдану Незалежності активісти вийшли на проїжджу частину, рух транспорту перекрито.
Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися, вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні у центрі столиці, на проїжджій частині Хрещатика розставили інформаційні банери з фотографіями загиблих учасників Революції Гідності і вигукують гасло "Банду геть!".
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Біля стели Незалежності виступають активісти. Люди читають вірші політичного змісту і про героїв Майдану.
Водночас люди продовжують прибувати на Алею Героїв Небесної Сотні для покладання квітів.
"Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо намети і барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності і будемо доводити її до кінця!" - написав на своїй сторінці в Facebook активіст Ігор Громов.
Також він закликає нести дрова, продукти і гроші.
Прошу репост!Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо намети та барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності та буд...Опубліковано Gromov Igor20 лютого 2016 р.