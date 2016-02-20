Активісти перекрили Майдан портретами Небесної Сотні (фоторепортаж)

15:23, 20 лютого 2016
Суспільство
3104 0

У Києві з обох сторін Майдану Незалежності активісти вийшли на проїжджу частину, рух транспорту перекрито.

Як передає кореспондент УНІАН, люди, що зібралися, вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні у центрі столиці, на проїжджій частині Хрещатика розставили інформаційні банери з фотографіями загиблих учасників Революції Гідності і вигукують гасло "Банду геть!".

Читайте такожУ Києві близько двох тисяч людей зібралися на віче в пам'ять про Героїв Небесної Сотні

Біля стели Незалежності виступають активісти. Люди читають вірші політичного змісту і про героїв Майдану.

Водночас люди продовжують прибувати на Алею Героїв Небесної Сотні для покладання квітів.

"Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо намети і барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності і будемо доводити її до кінця!" - написав на своїй сторінці в Facebook активіст Ігор Громов.

Також він закликає нести дрова, продукти і гроші.

Прошу репост!Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо намети та барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності та буд...

Опубліковано Gromov Igor20 лютого 2016 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter