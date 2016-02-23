В березні в Україні відбудеться місячник добровільної здачі зброї

З 1 по 31 березня в Україні проходитиме місячник добровільної здачі зброї.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального кодексу України, звільняються від кримінальної відповідальності.

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Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Нацполіції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

При цьому у поліції нагадали, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.