Маріуполь став лідером здачі зброї у міліцію

Про це повідомила прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

За період з 1 по 31 жовтня громадяни добровільно здали в територіальні підрозділи органів внутрішніх справ області 59 гранат, 5 снарядів, 3 запали та майже 4 тисячі патронів різного калібру, а також 78 одиниць вогнепальної зброї. Від відповідальності за незаконне поводження зі зброєю звільнено 33 особи.

Із загальної кількості добровільно здано 7 одиниць нарізної зброї. Але більшість складає гладкоствольна мисливська зброя - 65 одиниць, з яких 22 одиниці зберігалися незаконно.

Також здано 94 одиниці спеціальних засобів, серед яких 91 - газові пістолети і револьвери та 3 - травматичні пістолети.

Крім зазначеного, в міліцію здано 5 снарядів, 59 гранат і 3 запалу, а також 3812 патронів різного калібру.

Найбільше зброї здало населення в Маріуполі, Слов'янську і Краматорську.

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Вирішується питання про реєстрацію 17 одиниць добровільно зданої зброї в користування громадян. 29 одиниць зброї спрямовані на знищення.

Такі остаточні результати місячника добровільної здачі зброї, який проводився співробітниками підрозділів дозвільної системи міліції Донеччини.

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Правоохоронці нагадують, що згідно з ч. 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.

Незважаючи на завершення місячника, міліція закликає жителів регіону здавати незаконну зброю і боєприпаси у підрозділи дозвільної системи органів внутрішніх справ за місцем проживання.