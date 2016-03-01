З початку року понад 9 тисяч осіб захотіли вступити на контрактну військову службу
10:39, 01 березня 2016Суспільство
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З початку року в Україні кількість бажаючих вступити на військову службу за контрактом склала понад 9 тис. осіб.
Контракти вже підписали 6 тис. осіб / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони Олексій Чорнобай.
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«З початку 2016 року кількість бажаючих вступити на військову службу за контрактом склала понад 9 тис. осіб. З них вже більше 6 тис. підписали контракт зі Збройними силами України», - сказав він.
Олексій Чернобай також зазначив, що тільки за минулий тиждень бажання укласти контракт з ВСУ виявили близько 1,2 тис. громадян.
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