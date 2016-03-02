Прокуратура відкрила справу через побиття поліцейського Олійника у СІЗО

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, розслідується можливе неналежне виконання працівниками Київського слідчого ізолятора своїх службових обов’язків, що призвело до тілесних ушкоджень Олійника.

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Крім того, за фактом спричинення Олійнику тілесних ушкоджень розслідується окреме кримінальне провадження.

За даними прес-служби, з метою проведення повного та об’єктивного розслідування у зазначеному провадженні створено групу прокурорів на чолі із заступником керівника місцевої прокуратури, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. Внаслідок загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків в нетверезому стані перебував в цьому авто. Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальну справу.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування виробництва, а одному з них - Олійнику - пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.