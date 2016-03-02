Поліцейський Олійник розповів подробиці бійки з ув'язненим в загальному блоці СІЗО

Про це повідомляє "112 Україна".

"Перед тим, як доставити мене в суд, з незрозумілих причин мене помістили в загальну камеру, де відбувають покарання. Зі словами: "Мусор, ти в'язав братву" на мене накинувся чоловік з наколками і здійснив кілька ударів в область голови. Я, відступаючи, щоб уникнути зіткнення, спіткнувся, впав, це не зупинило нападника і він здійснив кілька ударів. Працівники СІЗО, почувши бійку, відкрили двері", - заявив Олійник.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. Внаслідок загинув 17-річний юнак, який в компанії трьох інших чоловіків в нетверезому стані перебував в цьому авто. Столична прокуратура порушила за даним фактом кримінальну виробництво.

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Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування виробництва, а одному з них - Олійнику - пред'явлено звинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».

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1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Ростиславу Храпачевському - його відпустили під особисті зобов'язання.

2 березень суд відпустив поліцейського Олійника під цілодобовий домашній арешт.