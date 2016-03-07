"Дурні і дороги": В окупованому Криму поскаржилися на споконвічні проблеми росіян
Голова організації «Дорожній контроль - Севастополь» Максим Мішин заявив, що окупаційна влада не займається ремонтом доріг, а згадує про цю проблему тільки напередодні Дня Перемоги.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
«У нас бум починається тільки тоді, коли наближається 9 травня. Наноситься розмітка, і робиться ямковий ремонт, і все, що пов'язано з дорогами, знову ж таки, в основному, в центральних частинах, де передбачається рух наших гостей міста», – сказав він.
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Голова організації «Дорожній контроль - Севастополь», додав, що проблеми з дорогами системні.
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"Ця проблема, вона системна, яку потрібно вирішувати. Не знаю, якими дивовижним способами, але проблема з дорогами, вона є завжди. Їм потрібно просто перестати красти, і займатися справою», – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив про плани відремонтувати та побудувати до 2016 року 1700 кілометрів доріг.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
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