"Дурні і дороги": В окупованому Криму поскаржилися на споконвічні проблеми росіян

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

«У нас бум починається тільки тоді, коли наближається 9 травня. Наноситься розмітка, і робиться ямковий ремонт, і все, що пов'язано з дорогами, знову ж таки, в основному, в центральних частинах, де передбачається рух наших гостей міста», – сказав він.

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Голова організації «Дорожній контроль - Севастополь», додав, що проблеми з дорогами системні.

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"Ця проблема, вона системна, яку потрібно вирішувати. Не знаю, якими дивовижним способами, але проблема з дорогами, вона є завжди. Їм потрібно просто перестати красти, і займатися справою», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив про плани відремонтувати та побудувати до 2016 року 1700 кілометрів доріг.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.