У ГПУ прокоментували неявку обвинувачів до суду у справі "діамантових прокурорів"

Про це заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко, повідомляє "112 Україна".

"Він повинен пояснити суспільству такі дії, які були здійснені ним і його підлеглими, тобто ігнорування сьогоднішнього засідання", - сказав Куценко.

Прокурор підкреслив, що дата першого засідання у справі "діамантових прокурорів", 7 березня, була визначена до визнання цього дня вихідним.

Як повідомляв УНІАН, Шапакін і Корнієць були затримані внаслідок спільної спецоперації ГПУ і Служби безпеки України 5 липня 2015 року.

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Встановлено, що зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалось видобуванням піску в Київській області і не заблокували його роботу. За "допомогу" у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали хабаря в 150 тисяч доларів в гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у першого заступника начальника ГСУ Генпрокуратури було вилучено 400 тисяч доларів, а у заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

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Печерський райсуд Києва обрав Корнийцу запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень, а Шапакіну - у розмірі 3 мільйони гривень.

Цивільній особі, яка була затримана разом з Шапакіним і Корнійцем, - Гибаленко, підозрюваному в посередництві при передачі хабара, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід, аналогічну Корнійцю.

Всі вони були відпущені на свободу під внесені застави.

4 січня Генеральна прокуратура передала виробництво щодо так званих "діамантових прокурорів" до суду.