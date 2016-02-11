Росія незаконно утримує 11 українських політв'язнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Продовжують тривати політичні процеси проти наших громадян, проти наших політв'язнів. Наразі їх 11", - сказала Беца і додала, що українців судять за сфабрикованими справами.

Вона зауважила, що станом на 11 лютого цього року на території Росії, за інформацією МЗС, незаконно утримуються під вартою Надія Савченко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Чирній, Геннадій Афанасьєв, Сергій Литвинов, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Юрій Солошенко, Валентин Вигівський, Олександр Костенко.

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"Ми не виключаємо, що цей список може бути набагато більшим", - сказала Беца і зазначила, зокрема, що на українців чиниться тиск з метою отримання необхідних свідчень, а також до них не допускають представників консульств.

Крім того, Беца, зокрема, наголосила, що справа Савченко, як і інші справи проти українців, які незаконно утримуються в Росії, "із самого початку мала замовний політичний характер, не має доказової бази, побудована на сфабрикованих звинуваченнях і повністю перебуває поза межами правового поля".